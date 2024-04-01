『グタール プチシェリー オードパルファム 100ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 43分に出品され03月27日 18時 43分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お品物は以下になります。



プチシェリー オードパルファム 100mL

¥33,330（税込）



慈愛と遊び心が凝縮された、みずみずしい

フローラル フルーティのフレグランス

セットのユニバーサル ボディクリームは、グタールのすべてのフレグランスに合うように計算しつくされた、繊細なオレンジブロッサムとムスクの香り。



ボディクリームをベースにフレグランスを重ねることで、香りをより長くお楽しみいただけます。

今やメゾンを代表するフレグランスのひとつとなったプチシェリー。大切な人に捧げたい、愛の贈り物です。



主な香料： ペア、ピーチ、ムスキーローズ、バニラ、ホワイトムスク



◯正規品です、並行輸入品ではございません。

〇2024/4月に開封.残量8割程度です。

◯現状品となります、気になる部分は写真掲載しておりますのでご確認ください。

◯オードパルファムですのでトワレより香りが長持ちします。

◯十分に確認したつもりですが素人保管のため見落とし等はご容赦くださいませ。

◯清掃・除菌し発送いたします。

◯大切に梱包し迅速に発送いたします。

◯段ボールは再利用材を使わせて頂くことがございますがしっかり梱包し発送させて頂きます。

〇発送方法を変更させて頂く場合がございます。

◯その他ご質問等ございましたらお手数をおかけしますがお申し出くださいますようお願いいたします。



#グタール#プチシェリー#香水#オードパルファム



ご覧いただきましてありがとうございます。



総容量...100〜199ml



容器の形状...スプレー



種類...オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グタール