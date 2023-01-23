『竜人 綾波レイ 包帯少女 1/6 ガレージキット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 10時 18分に出品され03月14日 10時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 竜人 綾波レイ 包帯少女 1/6 ガレージキット



【内容】

綾波レイ 包帯少女

スケール：１／６

原型制作：竜人

製造会社：リューノス

販売会社：ガイナックス

制作には注意ください。胸が露出します。



【状態】

①内部未開封です。未組み立て状態です。

②古い品ですので、多少の汚れ等はあります。



【お願い】

①現状渡しでお願いします。クレーム等は対応いたしません。

②６０サイズで緩衝材で包んで再利用ダンボールにてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ガイナックス