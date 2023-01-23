『MAISON SPECIAL ロゴフラワートップス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 20分に出品され04月20日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logo Flower Top/ロゴフラワートップス【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】



ー Fabric ー程よく透け感のあるカットソー素材。クラシックな花柄に花の形に合わせてロゴを入れたMAISON SPCIALのオリジナルグラフィックがポイントです。



ー Style ー一枚での着用はもちろん、ワンピースやビスチェのインナーとしても合わせやすいよう色味に拘ったアイテムです。アシンメトリーなヘムラインは一枚で着用した際、スタイリングのポイントになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MAISON

SPECIAL

ロゴフラワートップス