『ザリアーニ チェーンウォレット s76 本革 黒 クロコダイル ブラック 肩かけ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 05分に出品され03月14日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️原則24時間以内発送⭐️

⭐️メンテナンス・クリーニング済み⭐️



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ザリアーニ チェーンウォレット s76 本革 黒 クロコダイル ブラック クロコ イタリア製 ZAGLIANI ショルダーバッグ 斜めかけ可能 肩かけ可能 肩掛け可能 オシャレ 本物保証 鑑定済 スピード発送 ワニ革 ワニ皮 鰐革 鰐皮

センター取り シャイニー シャイニング加工



■カラー：ブラック 黒

■素材：

一般和名/ワニ 学術名/crocodylia は虫類網ワニ目/爬虫網ワニ目 商業名/ワニ crocodiliansクロコダイル 本革

■サイズ：

高さ15

幅25

マチ5

ショルダー長さ84





※素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。

■付属品:無



■購入元: 大手リユースストア

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



✨状態✨

AB

内側傷み小



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。



★メンテナンス内容★

・素材別に専用クリーニング溶剤でのクリーニング



⚠️色味について

掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。

⚠️商品返品について

プロフィールをご参照くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

⚠️こちらの商品は新品ではなく中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。

⚠️購入の際

突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください



管理番号1015009

s76

1109



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザリアーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ザリアーニ チェーンウォレット s76 本革 黒 クロコダイル ブラック 肩かけ