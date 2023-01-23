『TIMEX x MM6 Maison Margiela【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 07分に出品され03月20日 05時 07分に終了予定です。即決価格は24,420円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TIMEX x MM6 Maison Margiela

T80 Gift Set

サイズ調整可能



新品未使用



MM6とTimexのコラボレーションは、クラシカルなデジタルウォッチを新しい時代に向けて再構築。スチール製のケースとブレスレットを採用、時代を超えた機能性とMM6の斬新なデザイン哲学を融合し、現代的で洗練されたミニマルな時計を実現。時計とブレスレットを一緒に着用することはもちろん、それぞれ単独で着用することもでき、3通りの着用が可能。



完売品、オンライン・店頭ともに！

即日発送致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TIMEX

x

MM6

Maison

Margiela