『安南 茶碗？【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 59分に出品され04月28日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
CL38 加賀蒔絵 草花雀金蒔絵 黒塗椀 二客 木製漆器 細密 梨地 研出 花鳥
¥ 14000
☆茶3 慶入作 黒楽茶碗 共箱 幅10.8㎝ 東さ6-1126①
¥ 9750
人間国宝 島岡達三 刷毛目花入 M316
¥ 9750
951 茶碗 色絵琳派 1月 梅に椿 平安 茶道 古物
¥ 7722
侘助肩衝 大名物 茶入 笹田有祥 茶道具 送料無料
¥ 11700
隠崎隆一 黒混淆酒呑
¥ 35420
河井寛次郎 とおもわれる 呉須筒描花碗 茶碗 民藝 人間国宝 濱田庄司 古道具
¥ 8580
A1091-4/輪島塗/金彩唐草文蒔絵椀10客/吸物椀/蓋付碗/汁椀/懐石道具/
¥ 7800
《R》伊万里 染付 輪花 なます皿6客 膾皿 （241111え1）
¥ 9750
中国 景徳鎮 漢詩紋 花瓶 高さ約35cm
¥ 9984
九谷焼 武腰潤 富貴図 花絵 皿 板皿 共箱
¥ 11700
人間国宝藤原啓 備前焼壺 花瓶共箱あり
¥ 25500
チベット トクチャ ヴァジュラ観音菩薩金剛杵スペーサー飾り 銅製根付提げ物装飾品
¥ 9032
茶道具 古銅 四方 獣耳 花生(K-XA817)
¥ 14650
2474 中国骨董 黄色 龍文 水指 時代物
¥ 105678
六代 吉向十三軒作 菓子鉢 茶道具 供箱付 B982
¥ 11000
【 雙起翔 作『小鬼』】 中国泥人作家 北京伝統玩具研究協会員 M1223F
¥ 10660
龍文堂 鉄瓶 1462g 幅18㎝ 高さ21㎝ 東な6-1109①
¥ 9360
落札価格7800円
89 入札履歴
終了
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