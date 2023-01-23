『【春】20286o 九寸名古屋帯 オリジナル 太鼓柄 ドクロと薔薇 着物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 11時 09分に出品され03月07日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 地色は黒色です。

1枚目の画像が実物に近いお色みです。



所々金彩飛びがございます。

垂れ先に薄汚れがございます。

見解の相違はあるかと存じますが、リサイクル商品としてはその他目立つシミ・汚れの無い状態のお品物です。



完璧を求める方のご購入は御控えいただくか、ご購入の前にご質問を賜りますようお願いいたします。



▪サイズ

幅 約 31cm

長さ 約 356cm



▪素材

正絹



#harunaきもの ←出品した商品はこちらからご覧ください



※お使いの端末やモニターによって画像の色合いが実物と異なって見える場合があります。

予めご了承ください。



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#アンティーク着物 #リサイクル着物 #カジュアル着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 【春】20286o

九寸名古屋帯 オリジナル 太鼓柄 ドクロと薔薇 着物