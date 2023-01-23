『【春】20286o 九寸名古屋帯 オリジナル 太鼓柄 ドクロと薔薇 着物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 11時 09分に出品され03月07日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
斉藤上太郎 ジョウタロウ 袋帯 銀糸 粋 正絹 Q605
¥ 22797
正絹 訪問着 一部金駒 ピンクベージュ 袷
¥ 11050
【着物と帯 時流】ヒ112◆正絹 単衣◆うさぎ 飛び小紋 美品 裄67丈162
¥ 9984
こだわり浴衣５点セット ピンク 白 兵児帯
¥ 10904
黒地 波模様 花柄刺繍 訪問着
¥ 7644
【美品】金田昇 江戸小紋 着物 定価40万円
¥ 17850
★ロング寸 通好み お洒落な生紬 （正絹）仕立上り ＜Ｔｓ522＞★
¥ 7644
未着用 袋帯 夏用 紗 道長取り リーフ くすみカラー 着物 073w d
¥ 15752
H-589 袋帯 正絹 六通 金糸 銀糸 箔 まだら模様 唐織 花唐草
¥ 11900
【美品 トールサイズ】東レシルック 桐 菊 小紋 袷 裄丈69.5 身丈168
¥ 10617
3枚芯草履薄ピンク丹頂花緒
¥ 10062
絣 木綿 反物 一反 ⑧ 久留米絣 着物 浴衣 リメイク 古布 アンティーク
¥ 10842
正絹 白生地 反物③
¥ 9750
ZF995 袋帯 対凰円文錦 正絹 六通 美品 逸品 高級 希少
¥ 14900
新入荷！！美品 正絹 リサイクル 豪華 振袖用袋帯 多色 亀甲文様 振袖 訪問着
¥ 9360
おまとめ13点
¥ 7488
【未使用】 留袖 未仕立 仮絵羽 着物 正絹
¥ 8424
【美品】総絞り 振袖フルセット 身丈160裄67 暈し染め 逸品 紫 成人式
¥ 55476
落札価格9360円
48 入札履歴
終了
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