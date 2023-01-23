『THE NORTH FACEバーサグリッドエクスペディションフーディ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 21時 56分に出品され04月17日 21時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

Versa Grid Expedition Hoodie

NL61921



■メーカー説明文引用

厚みのあるポーラテック グリッドフリースを使用したストレッチミッドレイヤーです。

デッドエアを貯える保温層を保ちながら、ムレにくい通気性を併せ持ち、低温下での快適な衣服内環境を維持。

体温調節しやすい深いフロントファスナーを備え、バラクラバとして活用できるフードなど、フィールドで培われた無駄のないデザインとパターン設計を用いた、アルピニストのための中間保温着です。



■商品型番：NL61921

■Fabric：POLARTEC VersaGrid（ポリエステル90％、ポリウレタン10％）

■Function：グリッド構造による高い通気性で、汗ムレを防ぐ／繊維の微起毛が空気の断熱層をつくり、保温効果を高める／激しい動きに追従する4方向ストレッチ／フードはバラクラバ仕様

■原産国：中国

■Weight：215g（Lサイズ）



■サイズ/実寸(cm)

[S]着丈 66//身幅 47//肩幅 44//袖丈 59//袖口幅 9

[M]着丈 68//身幅 49//肩幅 45//袖丈 61//袖口幅 10

[L]着丈 70//身幅 51//肩幅 47//袖丈 64//袖口幅 10

※メーカーサイトより





気になるダメージはないかと思いますが、中古品であることご理解の上ご購入いただければと思います。





ノースフェイス

登山

アウトドア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

NORTH

FACEバーサグリッドエクスペディションフーディ