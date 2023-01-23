『SHIRO 香水 INTRODUCTION ユニセックス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 13分に出品され05月02日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

SHIROは、自然のエッセンスを活かした高品質な香水を提供するブランドです。特に、シンプルで洗練されたデザインが特徴で、どんなシーンにもマッチします。



【香水の特性】

この香水は、ユニセックスであり、男女問わず使用できるため、ギフトにも最適です。"INTRODUCTION"というモデル名は、初めての香水としてもおすすめです。



【使用シーン】

日常使いから特別な場面まで幅広く対応できる香水です。軽やかな香りが心地よく、リフレッシュしたい時にぴったりです。



- ブランド: SHIRO

- 商品名: 香水

- モデル名: INTRODUCTION

- タイプ: ユニセックス

容量 100ml



残量は50〜60ml程度です。

購入時期は2023年冬です。



お気に入りの香りを見つけたため手放します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シロ