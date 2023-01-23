『ZARA チャンキーソール レザーレースアップブーツ 新品 41【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 05時 34分に出品され04月11日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARA チャンキーソール レザーレースアップブーツ

サイズ 41

タグ付き新品未使用

※内側がファー仕様になっています



履く機会のないままクローゼットに仕舞っておりました。

クローゼット整理のため出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ZARA

チャンキーソール

レザーレースアップブーツ

新品

41