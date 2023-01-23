『SEVEN BY SEVEN 豚革 ピッグスウェード 半袖シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 36分に出品され03月18日 18時 36分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥85,800



中々見ることの無い、豚革100%のスエードシャツ。

かなりしっかりしていますが固すぎず、ボタンの開閉も難なく可能です。

唯一無二の表情で取り入れる難易度は少し高めですが、

ブランドの取り扱いのあるLECHOPPEやEDIFICE的なスタイルには打って付けで、スタイリングの主役になります。

裾のラウンドした部分でレザーが切り替わっています。



サイズ詳細

肩幅59 身幅58 袖丈26 着丈74.5



表記MですがXLくらいはあります。

178で肩幅広めですが、袖先は肘上くらいにきます。



裏地にちょこちょこ傷のようなものがありますが、元々そういう仕様でした。

ほぼ着ておらずその他ダメージ、汚れもなく状態良好です。



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#NICENESS #MARKAWARE #BATONER #SansLimite #OUTIL #AUBETT #INTERIM #NEAT #CLASS #HERILL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セブンバイセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SEVEN

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豚革

ピッグスウェード

半袖シャツ