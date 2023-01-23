『【新品未使用】FURLA クラッチバッグ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 15分に出品され03月20日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FURLAのクラッチバッグです。

内側にチェーンがついてますので、ショルダーにもなります。



未使用ですが、長期の自宅保管となりますことご了承くださいませ。



らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更させていただくことがあります。





サイズ (素人採寸となります)

高さ…約15cm

横…約26.5cm

マチ…約5cm



収納内側…オープンポケット×1



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】FURLA

クラッチバッグ

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