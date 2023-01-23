『腕時計【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 31分に出品され04月13日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 腕時計Hand winding&automatic water resistation



10年ほど前に大阪で購入しました。

詳細は写真で判断してください。

腕時計をつけること自体があまり好きではないので、数回ほどしか使用していません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 腕時計