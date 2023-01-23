『HEAD PORTER オリーブドラブ ボストンバッグ ダッフルバッグ 美品【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 07時 14分に出品され04月01日 07時 14分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース メンズ

ポーター 吉田かばん

ダッフルバッグ ボストンバッグ

手提げ 肩掛け

通勤 通学 旅行



ご覧頂きどうも有難う御座います

五朔堂（ごさくどう）と申します

宜しくお願い致します



☆バッグコメント祭り☆

期間 本日9/22 19時より9/23の23時59分までの開催となります



☆☆祭り期間終了致しましたが幾分のお値引き対応可能です

コメントにてご連絡下さいませ☆☆



コメントでご連絡頂いた後、お取り置きにてお値段変更致しますのでその後、ご購入頂ければ幸いです



※尚コメント中に他のお客様が掲載中のお値段で購入される場合がありますのでその時はご了承の程、宜しくお願い致します



各1点のみのお品物ですのでお早目にどうぞ宜しくお願い致します



当方出品中のPORTER 、グレゴリー等、全てのバッグが対象となっております



☆☆

祭り期間 表示価格

1000円〜4999円 お値引き 700円

5000円〜9999円 お値引き 1200円

10000円〜14999円 お値引き 1700円

15000円〜19999円 お値引き 2200円

20000円〜25000円 お値引き 2600円

☆☆



カラー セージグリーン カーキ

素材 ナイロンツイル



サイズ 横 約33cm

縦 約20cm

マチ 約11.5cm

ハンドル 上辺より約10cm



商品の状態 グレードB



S：新品・未使用

A：使用感はごく少なく、たいへん状態が良い



B：わずかな使用感、目立つダメージは無い

背胴側 擦れあります

収納部 シミあります

角擦れ ありません



C：使用感、多少のダメージあり

D：使用感は多く、目立つダメージあり



上記を除けば目立つダメージはありません



他にもPORTERを数点出品致しておりますので

ご覧頂けたら嬉しいです



配送 即日お送りさせて頂きます



注意して検品は行なっておりますが見落としがある場合はご理解ご了承下さいませ



ご興味のある方にお渡ししたいと思いますので宜しくお願い致します



最後までお読み頂きどうも有難う御座いました

失礼致します

五朔堂 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘッドポーター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HEAD

PORTER

オリーブドラブ ボストンバッグ ダッフルバッグ 美品