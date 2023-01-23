『KNOCK OUT フェイク レザー ジャケット ブラック 3XL B系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 21分に出品され03月29日 06時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s 00s knockout signature ノックアウト シグネチャー 中綿 ジャケット アウター マッド ブラック 黒 デッドストック ブルゾン HIPHOP bboy fubu フブ sean john ショーンジョン karl kani カール カナイ アカデミクス ecko エコー フリーキー stussy ステューシー PellePelle ペレペレ Roca wear ロカウェア PNB nation phat farm ruff ryders triple 5 soul enyce freaky ビッグサイズ ビッグシルエット 等好きな方は是非!



保管時のシワはありますが、未使用品の為目立った破れや汚れ等無くコンディションは良好です^ ^

レザーライクな見た目でマッドな質感が高級感のある一着です！

ビッグサイズ、ビッグシルエットでダボっと着用して頂けます^ ^

デザイン、サイズ感等気に入った方は是非！



平置き寸法 サイズ表記 3XL



肩幅 約73cm

袖丈 約67cm

身幅 約81cm

着丈 約84cm



素人採寸なので多少の誤差はご了承ください！



あくまでUSED品なので、古着に理解のある方の購入をお待ちしてます^ ^



発送は折りたたんで行います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ノックアウト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KNOCK

OUT

フェイク

レザー

ジャケット

ブラック

3XL

B系