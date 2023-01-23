『『希少』60s 70s McGREGOR RAM JET ファラオジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 01分に出品され03月20日 18時 01分に終了予定です。即決価格は12,590円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・商品説明

希少 マクレガー ブラウン ラムジェット

60s 70s USA製 McGREGOR



“Ram Jet”と言うモデルですが形的には

ファラオジャケットで首元のリブに特徴がある名作。

定番の薄ベージュや薄オリーブではなく

茶色になるので他の色より発見数は少ないです。



内側に小さな穴有り



カラー:ブラウン



サイズ:48



着丈:78cm

身幅:67cm

肩幅:53cm

袖丈:67cm





全て一点ものですので気になったらお早めに！！^ ^



他にもスウェット・パーカー

多数出品しております！！



【アウター一覧】

#704アウター



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#704古着





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ご遠慮いただいております！！

予め写真、質問でご確認してからの購入をお願いいたします。

ご理解のほど宜しくお願いします。



他にも80s 90s アメリカ USA古着 ユーロ EURO

ヴィンテージ vintage ワーク アウトドアブランド

ストリート系いろいろ出品していきます。



コメントなし、即購入も大歓迎です！



N663



素材···コットン



カラー···ブラウン



ジップ・ボタン···ジップアップ



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックレガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 『希少』60s

70s

McGREGOR

RAM

JET

ファラオジャケット