『希少 海上自衛隊 護衛艦 さざなみ 1/350 エッチングパーツセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 27分に出品され03月22日 03時 27分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離で手放し致します。



箱に傷み汚れがあります。



新品ではないので、神経質な方はご遠慮下さい

1秒前 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>船・ボート 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ピットロード