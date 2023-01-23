『未使用 PORTER タクティカル ショルダーバッグ ポーチ ブラック ナイロン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 02時 14分に出品され04月19日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タグ→ #MuchisCloset



○アイテム



ほぼ未使用 PORTER ポーター ショルダーバッグ ボディバッグ ポーチ ブラック 黒 ナイロン



ライトウエイトをコンセプトに、機能性の高いSTAMOID LIGHT（スタモイドライト）をメイン素材に採用した「PORTER TACTICAL（タクティカル）」シリーズです。



ベーシックかつブラックで統一したカジュアルシックな雰囲気で、様々なライフスタイル、用途、年齢に向けた幅広いバリエーションのアイテムです







○サイズ

W:245mm/H:160mm/D:50mm



平置き実寸です

なるべくズレないように測ってるのですが

多少のズレはあるかもしれません

着画はお断りいたします。



○状態 目だった傷や汚れ等はなく美品です♩

個人保管のため多少のスレはご了承ください

画像でご確認お願い致します





○カラー

ブラック 黒



○素材

タグを参照ください





○付属品

なし 冊子はつきません

○配送

丁寧に梱包して、お急ぎの方のためにも

１~２日程で発送します

受け取り時間指定されたい方は購入時にメッセージくださいませ



他にも出品しているため、急遽削除する事があります

気になったらぜひご購入コメントお待ちしてます♩



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





ご購入の際はプロフィールお読みになって同意の元お取引よろしくお願い致します♩ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用 PORTER

タクティカル

ショルダーバッグ ポーチ ブラック ナイロン