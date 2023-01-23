『アクア 縦型洗濯乾燥機10kg AQW-GTW100H 2019年製 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 13分に出品され03月29日 17時 13分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★「梱包・発送たのメル便」だから、配送料金は全国一律・安心の送料込み価格です。また、設置場所まで配達員さまが運んでくれます。



●汚れをしっかり落とし衣類ダメージは抑える「激落ちケア洗浄」

●P&Gアリエール・ボールドと共同開発「ジェルボール」コース

●スピーディーにふんわり仕上げ「ふわふわクイック乾燥」

●「しっかり洗う」「やさしく洗う」が見える安心感「ワイドガラストップ」



幅62cm

奥行66.5cm

高さ106cm



メーカー：AQUA アクア

型番：AQW-GTW100H

種類：縦型洗濯乾燥機

カラー：ホワイト

開閉タイプ：上開き

縦型（撹拌式）

洗濯容量：10kg

標準使用水量(洗濯時)：105L

予約タイマー

温風洗浄

風呂水ポンプ

インバーター搭載

自動おそうじ

カビ取り機能

2019年製



JANコード：4562335446480



【状態の説明】

中古品です。

給水ホース、排水ホースが付属します。説明書は付属しません。

部分的にスレキズがありますが、問題なくお使いいただけます。



通電動作確認済みです。

万が一の動作不良につきましては、評価する前にご連絡いただければ初期不良対応いたします。

（ジャンク販売のお品・ランプやインク、フィルター、パッキンなどの消耗品、購入物以外に別途購入したパーツ、消耗品、設置や撤去に伴う工事等で発生した費用、このお取引についてこちらがお客様からお預かりした金額以外は補償対象外です。）



お品物の内容、状態、付属品、箱の有無等は写真にあるものが全てとなります。

写真に載っていないものは付属しません。

あらかじめご確認の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。



KM10423

3009 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクア