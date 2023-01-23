『THE NORTH FACE リュック テルス30【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 59分に出品され03月13日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ／ザ・ノース・フェイス

バックパック

Tellus30／テルス30

レインカバー付

●高 さ／約60㎝

● 幅 ／約30㎝

●マ チ／約12㎝

●容 量／30L

●サイズ／L

● 色 ／ブラック

●品 番／NM06111



数年前に購入し、登山で１０回ほど使用しました！

レインカバーは未使用です。

正面ロゴ右下に小さい汚れがありますが、全体的に綺麗です。

近年、全く登山しないため出品いたします。



何か気になる点があれば質問いただければと思います。



中古品のためご理解ある方よろしくお願いいたします！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

リュック

テルス30