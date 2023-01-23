『ブルマの可変式NO.19バイク フィギュアライズメカニクス ドラゴンボール ２個【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 22分に出品され03月28日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BANDAI SPIRITS プラモデル

「ドラゴンボール」

Figure-rise Mechanics



ブルマの可変式No.19バイク





２コセット

になります







新品未使用品

未組立







■商品詳細

こちらの商品は外箱開封済み、内袋未開封未組立品です。



あくまでも私的意見ではありますが、

普通にキレイな状態かと思います。

外箱に購入時より細かいキズなどはあるかと思います。

箱の裏面はお店側により

セロテープ貼りで止められています。

完品をお求めの場合は合わないかと思います。

ご了承の上ご購入ください。







漫画『ドラゴンボール』の扉絵に登場したブルマのバイクが立体化









タバコは吸いません

ペットもおりません





よろしくお願い致します











プラモデル

バンダイスピリッツ

BANDAI SPIRITS

プラモ

ドラゴンボール

ドラゴンボールZ

DRAGON BALL Z

ブルマ

カプセルコープ

ベジータ

タイムマシン

サイヤ人の宇宙船ポッド

新品未開封

Figure-rise Mechanics

ブルマの可変式No.19バイク

プラモデル

模型

バンダイ

２セット 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>オートバイ・バイク 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ