『新品天然美品✿ホワイトラブラドライト虹のような輝きが幸運を呼び込むブレスレット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 21時 02分に出品され03月27日 21時 02分に終了予定です。即決価格は10,475円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本日限定

天然美麗✿ホワイトラブラドライト虹のような輝きが幸運を呼び込むブレスレット



閲覧いただきありがとうございます。



❀大きめな７.8mm珠神秘的なホワイトラブラドライト虹色ブレスレットです♪



透明感、珠全体にブルーやレインボーが多く含まれる、高品質 めったに出回らないお値打ち品！



※画像と同品質のものをお送りします。

⚠黒点が一粒あるためお安く出品しています



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★ホワイトラブラドライト

(レインボームーンストーン)

★全粒キラキラッと美しいシラーの輝きが浮かび上がるホワイトラブラドライト

黒点が殆ど無く、角度によってグリーンやブルー、ゴールド、ピンク・オレンジといったカラーが表れるレインボーシラーがとても綺麗で美しいストーン。天然美品

〘奇跡的な出会いをもたらす〙

極上 宝石 質 自然光撮影



素材■天然石

・ホワイトラブラドライト

(レインボームーンストーン)

７.8 mm



■マダガスカル産



【芯材】イラスティク止め着脱が楽です(伸縮性)



【サイズ】1５ ㎝



⚠此方の作品はサイズのお直しが出来ないデザインです。ご了承下さいませ！



■出来る限り商品現物に近いお色味になるよう撮影を心がけておりますが、お使いのディスプレイ環境によってお色味が異なって表示されることがございます。



⚠お取り置き・すり替え防止のため交換はお断りしています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 新品天然美品✿ホワイトラブラドライト虹のような輝きが幸運を呼び込むブレスレット