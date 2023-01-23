『美品●ロエベ ショルダーバッグ ロゴ型押し ゴールド金具 ナッパレザー ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 03分に出品され03月12日 12時 03分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

LOEWE ミニバッグ 刻印金具

革 メンズ レディース ユニセックス

男女兼用 フォーマル vintage

ビンテージ 肩掛け ワンショルダー

裏地総柄 アナグラム ロゴプレート



＊大手ヴィンテージショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です◎



●サイズ

タテ 26cm

ヨコ 26.5cm

マチ 1.5cm

ショルダー 76cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態

少々使用感がありますが特に目立った傷や汚れはありませんので

末永くお使いいただけます◎



●カラー

黒 ブラック



※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。



●素材

ナッパ レザー



●付属品

保存袋



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。(再利用の資材を使用する場合もございます。)

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※コメントやご購入前に

プロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号.D942

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品●ロエベ ショルダーバッグ ロゴ型押し ゴールド金具 ナッパレザー ブラック