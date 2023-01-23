『schott USA リバーシブルダウンベスト ナイロン×ウール ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 05時 40分に出品され04月25日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



フード···フードなし



汚れ・破れ・臭いなど···なし





コンディション

こちらの商品は 【A】ランクです



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】使用感少なく状態の良いUSED

【B】使用感は多少あるも、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】汚れや目立つダメージあり

【D】かなりの使用感、目立つダメージや汚れあり。

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



目立つ使用感ありません。 前見頃にあたりの様な部分あり。



→お手持ちのデバイスにより実物の写真と多少色が違って見えることがあります。気になる方は気軽にコメント

ください。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



☑︎size サイズ L



肩幅:42cm

身幅:54cm 着丈:69cm



※測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。掲載してる採寸をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。



☑︎素材

ウール ナイロン ポリエステル コットン ダウン フェザー



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ schott

USA

リバーシブルダウンベスト ナイロン×ウール ジャケット