『Miu Miu グレー ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 20時 30分に出品され03月20日 20時 30分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Miu Miuのショルダーバッグは、ファッション性と実用性を兼ね備えたアイテムです。



【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、グレーの色合いがシックで、どんなスタイルにもマッチします。外ポケットが付いているため、収納力も抜群です。



【状態】

全体に色褪せ、使用感がありますが、まだまだお使いいただける状態です。ハンドル部分にも若干の使用感が見受けられます。



- ブランド: Miu Miu

- 色: グレー

- 素材: レザー

- デザイン: ショルダーバッグ

- 特徴: 外ポケット付き

- ハンドルの状態: 使用感あり

- 全体の状態: 使用感あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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グレー

ショルダーバッグ