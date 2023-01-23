『USA製00s アレドグリーンドラゴンズ ビッグロゴ 袖太フーディー パーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 08時 08分に出品され04月09日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #RURU秋冬物一覧

おまとめ割 歓迎 対応致します



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アレド高校グリーンドラゴンズ



カラー···霜降りグレー



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



タイプ···プルオーバー



⭐︎即購入大歓迎



⭐︎フォロー割あり、プロフィールご確認下さい



サイズ表記M

必ず実寸ご確認下さい



肩幅 約52

身幅 約53

着丈 約59

袖丈 約56

⭐︎平置き採寸です。

⭐︎状態は写真でご確認ご判断下さい。

⭐︎元ショップ店員による採寸です。

フードの紐はありません



バックロゴ オールドデザイン



喫煙者、ペットいません✨



✨全品送料無料 24時間以内発送✨



保証付き匿名配送致します





■アカウントの商品について■

人気のUSA古着のTシャツやトレンドの柄シャツ、スウェットやトレーナー、フーディー 、

パーカーやヴィンテージ。



アメリカ古着のカレッジやストリート、サーフ系にカジュアル、レトロ、チノパンやデニム、ハーフパンツに合う、だぼっと着る、ゆるダボトップス、ロングスリーブ、スリーブロゴ、ビッグロゴ。

オーバーサイズのビッグシルエットファッション。

常田大希 在原みゆ紀 あいみょん 菅田将暉が

好む古着。



春夏秋冬のコーディネートを90sビンテージ好きの

古着男子、古着女子のみならず全ての方に

お楽しみ頂きたく思います♪



⭐︎あくまで古着ですので検品時に見落としの小さい傷や汚れ等がある可能性もございます事をご了承の上でのご購入をお願い致します。





80s 90s 90年代 ナインティーズ バックロゴ

ビッグロゴ 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ

メンズ



管理®️T9



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#RURUUS古着一覧 こちら全商品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ジャージーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA製00s

アレドグリーンドラゴンズ

ビッグロゴ

袖太フーディー



パーカー