『ラコステ ブルゾン スイングトップ チェック柄 オレンジ 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 22分に出品され03月13日 03時 22分に終了予定です。即決価格は11,947円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❏ 状態 ❏



目立つ汚れや破れは見当たらず、使用感もそこまでございません。生地の状態も良好で全体的にキレイな状態になります。





❏ サイズ ❏



（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。



【表記】表記なし ※日本のメンズサイズ換算でL程度です。



【実寸】着丈６９cm 身幅６２cm 肩幅５６cm 袖丈６０cm







❏ 素材 ❏



綿：１００％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ ブルゾン スイングトップ チェック柄 オレンジ 美品