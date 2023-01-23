『【新品未使用 レオパード総柄】 入手困難 ZARA ウッシュフリースブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 12分に出品され04月01日 09時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▲商品アイテム▲







※公式店舗オンラインで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。





・ブランド：ZARA メンズ

・カラー： ベージュ × 黒 ブラック

・モデル︰総柄 豹柄 総柄 ボア フリース

・素材：ポリエステル

・状態： ○ 美品 新品未使用





・公式タグ表記 Mサイズ

・実寸の採寸



着丈70身幅59肩幅50





※ワイド※ビッグシルエット×アウター×ブルゾン







⚠️多少の誤差はご容赦下さい。









【この商品のオススメと説明】

・ ファン必見の期間限定もの

・ お尻が隠れるオーバーサイズ

・入手困難の希少アイテムです

・定価13800

・インフルエンサー着用モデル







▲ショップ説明▲

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・下記 出品中

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・発送期間

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・最後に

皆様に、お気に入りのお品をもっと好きになってもらいたく思っています。









是非、この機会にお気に入りのお品を見つけて下さいませ٩(。•ω•。)﻿ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用

レオパード総柄】完売

入手困難

ZARA

ウッシュフリースブルゾン