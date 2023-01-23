『gx1000カーディガン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 42分に出品され04月14日 20時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：GX1000





商品名：BRUSHED CARDIGAN





特徴：• ポリエステル・レーヨン・ナイロン混素材

• カスタムヘビーウェイトジャガードニット

• ポケット刺繍ロゴ

• フロント内ポッケット

• 起毛仕上げ







定価：22880円



カラー：ネイビー系



素材：レーヨン50％ ポリエステル28％ ナイロン22％











サイズ：L

詳細：（約）肩幅55cm 身幅63cm 着丈71cm 袖丈65cm





付属品：無し





商品状態：着用感も無く傷や汚れの無い美中古品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ gx1000カーディガン