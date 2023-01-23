『バーバリー ブラックレーベル ミニタリージャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 20分に出品され03月09日 03時 20分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき ありがとうございます。

m(_ _)m



★商品説明



バーバリー ブラックレーベル ミニタリージャケットです。

使用感はありますが、まだまだ使用可能だと思います。



★ブランド : バーバリー



★サイズ：M



★色 黒



★サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。 素人採寸の為、ご了承下さい。



★中古品、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

ご理解いただける方でお願いします。



★簡易梱包となり、衣類等は出来る限り小さく畳んだ状態となります。



以上、宜しくお願いします。



肩幅...40cm

身幅...42cm

袖丈...59cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー

ブラックレーベル

ミニタリージャケット