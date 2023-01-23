『neuna ドレープロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 02分に出品され03月16日 11時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 zozotownで11月10日に購入したばかりのものです。現在は予約商品となっております。

想像していたより生地が薄かったため、出品することにしました。

¥13200

ドレープロングコート



落ち感のあるデザインで女性らしさを演出

ロングシーズン使えるコートがNEUNAから新登場！！



■point

・スタイルアップが叶うロングコート

・ゆったりしたシルエットで動きやすい

・襟を立てても折っても使える2way仕様

・両サイドにポケット付き

・しっかりした硬めの素材

・薄すぎず厚すぎない程よい厚み



■detail

シックな印象のブラックと

優しく暖かみのあるブラウンの2色展開！



裏地付きで保温効果も抜群◎



ウエストマーク付きでベルトを締めると、

きゅっとくびれるシルエットに。

スタイルアップが叶う1枚です！



オーバーシルエットなので

厚手のニットも着込んでいただけます。



インナー次第で秋～春まで

ロングシーズンご着用いただけます！



■fabric

しっかりしたハリのある生地で、

シワになりにくく型崩れしにくい。



ベルト＆ボタン付きで

風を通しにくく、防寒性抜群！



……………………

厚さ：普通

重さ：やや重い

伸縮性：なし

裏地：あり

ポケット：あり

ベルト：あり

ボタン：あり（袖1個、襟部分1個）

……………………



■coordinate

ハイネックとステンカラーの

2wayで楽しめるロングコートで

気分に合わせてお好きに着こなしていただけます◎



ひざ下まですっぽりと覆うブラウンのロングコートには、

アイボリーのプリーツスカートを合わせるのがおすすめ。

ブラウンカラーでコーデを引き締めつつ上品感を演出。

コートの裾から見える揺れ感が

より女性らしさをプラスしてくれます✨



王道カジュアルコーデを楽しむなら、

ブラックカラー×デニム合わせが◎

ハイウエストボトムや小物を黒でまとめると、

ラフすぎない綺麗めなカジュアルコーデに！



■how to care

ご家庭での洗濯はできかねます。

クリーニングへお持ちいただくことをお勧めいたします。

※詳しいお手入れ方法は商品に付属のタグをご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヌナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ neuna

ドレープロングコート