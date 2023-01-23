『美品 バーバリーロンドン トレンチ 羊毛 ベルト 黒 大きいサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 13分に出品され03月29日 17時 13分に終了予定です。即決価格は18,078円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BURBERRY LONDON バーバリーロンドン



BURBERRY バーバリー



トレンチコート ロングコート 2way ロング丈

ノバチェック チェック 羊毛ライナー付き ウールライナー ベルト付き aライン 大きいサイズ



⌘カラー⌘ 黒 ブラック



⌘サイズ⌘

170 L相当

着丈 112センチ

身幅 58センチ

裄丈 74センチ



⌘状態⌘

目立つ汚れや傷が少なくこれからも長くご愛用いただけます。



⌘大手リサイクルショップ購入⌘



⌘タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



⌘配送⌘

ご購入後、1〜2日以内には発送させて頂きます。

万が一発送が遅れる場合はお取引メッセージにて必ずご連絡させて頂きます。



発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



⌘ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。



写真で、気になる所があればコメント下さい



⌘こちらの商品は即購入歓迎です。⌘



⌘その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。

返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。



管理番号 BBB82 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 バーバリーロンドン トレンチ 羊毛 ベルト 黒 大きいサイズ