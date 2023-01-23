『【値下げ！】トラディショナルウェザーウェア ダウンダッフルコート ３４【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 59分に出品され03月14日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トラディショナルウェザーウェアのダウンダッフルコートです。

ダッフルコートは厚手の生地で重くなりがちですが、このお品物はダウンですのでとても暖かくなおかつ軽いです。。



【スタイル】

このダッフルコートは、グリーン系のカーキの色合いが特徴で、カジュアルでありながらスタイリッシュな印象です。

表地はウール100％なので高級感があります。また、中綿はダウン90％で作られているので、保温性に優れています。



【サイズ】

サイズは34なのでS相当です。165㎝の標準体形でちょうどいいです。

素人採寸ですが

肩幅 42 身幅 50 袖丈 60 前身頃 82 後身頃 80



※状態は汚れや破れもなくまだまだ着ていただけると思います。

購入したもののあまり使用しないので、有効に活用いただける方にお譲りしたいと思います。

※状態などは私の主観ですので、画像で確認願います。気になる点がございましたらお気軽にご連絡ください。



- 色: オリーブグリーン

- 素材: ウール・ダウン

- デザイン: ダッフルコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【値下げ！】トラディショナルウェザーウェア ダウンダッフルコート ３４