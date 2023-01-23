『《美品 稼動品》 カシオ Gショック メンズ腕時計 アナデジ 防水 ソーラー電波【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 15分に出品され03月30日 18時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます(^o^)！



♡１点限り！早い者勝ちです♪

♡即購入OK！（深夜、早朝の購入もOKです！）

♡お値下げ交渉OK!（必ずご希望価格をコメントにて提示をお願い致します。）

♡送料無料

♡匿名配送



⭐︎商品名：腕時計（ウォッチ）



⭐︎ブランド名：CASIO



⭐︎駆動方式：クォーツ（電池式）



⭐︎型番：AWG-M100



⭐︎カラー：文字盤カラー ブラック系

ベルトカラー ブラック（樹脂ベルト）



⭐︎サイズ:腕周り 約15.5〜22.5cm

ベルト幅 約2.1〜2.4cm

ケース幅 約4.7cm



⭐︎付属品：なし



⭐︎購入先：古物商許可証が必要なブランドオークションで購入していますので、ご安心下さい。（中古品を売買するオークションです。）



⭐︎商品状態



目立った傷や汚れなどが無い美品です！！^_^



長くご愛用頂けると思います^ - ^



とても素敵なお品です！！！(^ ^)



こちらの商品1点限りですので、是非この機会にいかがでしょうか（＾_＾）



全てのお品が一度人の手に渡った品物になりますので、中古品へのご理解がある方のご購入宜しくお願い致します。



ご了承の上、宜しくお願い致します。



⭐︎梱包方法：プチプチや袋などを使用して、丁寧な梱包を心掛けています。



↓他のお品もご覧頂ければ幸いです(^_^)



#Hirachanメンズ



#Hirachanメンズ時計



#Hirachanカシオ



⭐︎プロフィールもご覧頂ければ幸いです(^_^)

（ご購入者様はプロフィール記載事項に同意されたと考えさせていただきます。）



管理番号：AE927 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 《美品 稼動品》 カシオ Gショック メンズ腕時計 アナデジ 防水 ソーラー電波