『ユニテク 2022年 32型 液晶テレビ Visole LCH3218S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 11分に出品され03月25日 06時 11分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。







■商品について

良品

ユニテク

Visole

32型液晶カラーテレビ

LCH3218S

2022年10月発売







■付属品について

本体

リモコン

電源コード

B-CASカード（青）









■状態

通常使用に伴う小さな傷や汚れなどはございますが、全体的にキレイな商品です。





一点ものになりますので早い者勝ちでお願いいたします。







■発送について

商品に適した梱包でお届けいたします。



※神経質な方や細かいことを気にされる方のご購入、またはご購入後のご質問はご遠慮願います。

必ず購入前に付属品の有無などを確認したうえでのご購入を（双方トラブル防止の観点から）よろしくお願いいたします。





写真追加など、不明点などございましたら、気軽にお問い合わせください。



喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません。

1111 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: ユニテク