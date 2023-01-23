『トポロジー バック 巾着 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 14時 29分に出品され03月05日 14時 29分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

1度試着の着用で汚れなく綺麗な状態です。

ですがあくまでも中古品としての出品となりますので完璧をお求めの方のご購入はお控えください。



バック本体とレザーストラップのセットで定価は約15,000円ほどです。

バックはリバーシブルもできスポーティな服装からカジュアルまでオケージョンに合わせてイメージを変えれてとても可愛いです^_^

レザーストラップも取り外しが可能となっていますので斜めがけでも巾着としてもお使いいただけます(^^)



他オークションにも出品しておりそちらに入札があればこちらは削除いたします。



その他、商品多数出品しておりますのでぜひそちらもご覧くださいませ(^-^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トポロジー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トポロジー バック 巾着 黒