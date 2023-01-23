『大人気★ウィムガゼットVガゼットプルオーバー ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 07分に出品され04月04日 07時 07分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆VERY5月号 掲載アイテム◆

Whim Gazette ウィム ガゼット 名品アイテム

Vガゼットプルオーバー



大人気とのことで、ホワイトと2色買いしたのですが、私にはベージュがあまりに似合わなかったのでお探しの方はぜひ(^^♪

2回程度の着用で美品です。



■カラー : ベージュ(カジュアル感を抑えた女性らしい淡色ベージュ)

実物は1枚目が一番近いお色味です。



■サイズ :36

サイズ:36,着丈:61.6,胸囲:114.4,総丈:71.5,ゆき:77.2



■定価 : 16500円



■商品の特徴

肉厚

きれいめ

一枚で着ても様になる前後差のあるややオーバーなシルエット



■検品した上で出品しておりますが、古着という性質上、把握しきれないダメージや汚れがある場合がございます。気になる点は購入前にお気軽にお問合せください(^^♪

梱包での畳みじわはご了承くださいませm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 大人気★ウィムガゼットVガゼットプルオーバー

ベージュ