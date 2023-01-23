『韓国ノースフェイスリュックバケットボニーパックWLLIGHTBONNEYPACK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 18時 06分に出品され03月14日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8/26



※お値下げお受けできませんのでご遠慮ください※





■ 新品 未使用 ■



■正規品取り扱い店にて購入いたしました■





THE NORTH FACE WHITE LABEL

WL LIGHT BONNEY PACK





NN2PN62にショルダーが2本付いたリュックにできるタイプです。





ソフトなタッチ感と高級感を見せるナイロツイル素材を使用したレディースバッグです。





内側に磁石オープニングがあり、二重装置をすることで中身を安全に携帯することができます。

両サイドポケット付きで手軽に収納が可能です。

後方サイド部分にメイン収納スペースにすぐつながるファスナーオープニングがあり、手軽に収納ができ便利です。



【サイズ】

縦×横×幅 35×28×17



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

表地:ナイロン100%

裏地:ポリエステル100%





● サイズ表記の多少の誤差はご了承くださいませ。

韓国製品の為日本のものと仕様が異なる可能性があります。





●最低限の検品はしておりますが海外製品です。

縫製の合格基準なども日本製品と異なる部分はございます。

海外製品である事をご理解いただける方のみご購入お願いいたします。





●折りたたんでゆうパケットポストにて発送予定です。

折りジワご理解いただきますようお願い致します。







・ショルダーバッグ

・バケットバッグ

・巾着バッグ

・ノースフェイスホワイトレーベル

メンズ、レディース、ユニセックス

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こちらのタグで他にもノースフェイス商品を出品しております。

→ #19kexhibit



同梱しても送料が変わらなければ送料分のお値引きは可能です。

ご希望でしたらコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 韓国ノースフェイスリュックバケットボニーパックWLLIGHTBONNEYPACK