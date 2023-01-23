『【超希少】DIVINE RETRIBUTION 抜刀娘 刺繍デニムパンツ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 26分に出品され03月31日 21時 26分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

DIVINE RETRIBUTION

抜刀娘

デニム

デニムパンツ

和柄

刺繍

総柄

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メンズ

レディース





【サイズ】

表記 L

実寸サイズ

ウエスト幅 47cm

ウエスト周り 100cm

着丈 116.5cm

股下 87cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



【商品状態】

週に2回、3ヶ月くらいの使用なのでまだまだ十分にご使用出来る商品かと思います。

(写真でご確認下さい)



■注意事項■

・商品の検品につきまして十分に行っておりますが見落とし等がある場合もございますのでご了承ください。



・お使いのモニター環境により色味が多少異なる場合がございます。



・写真に映らない些細な傷、汚れがある場合がございますのでご了承の上、ご購入ください。



#HIROのデニムコレクション



311 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディバイン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【超希少】DIVINE

RETRIBUTION

抜刀娘 刺繍デニムパンツ

L