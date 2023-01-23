『【未使用】 留袖 未仕立 仮絵羽 着物 正絹【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 16時 13分に出品され03月18日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 未仕立て留袖です。



紋が入るところもありますが、

仮絵羽（未仕立て）です

テキスタイルとしてもいかがでしょうか。





——————サイズ—————-



身丈 約172ｃｍ

袖丈 約57ｃｍ

裄丈 約68cm



素材 絹100％





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⚠️展示品につきご了承の上、お買い上げください。



⚠️検品しておりますが、見つけられなかった汚れ等の箇所がある場合もございます。ご了承の上ご購入お願いします。特に仮絵羽（未仕立て）のため、縫い合わせの部分は細かく確認できない状況です。





⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。



⚠️化粧箱なしの発送になります。

簡易包装にさせて頂く事、ご了承ください。





⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります





着物種類···黒留袖/色留袖



カラー···ブラック



素材···正絹



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【未使用】 留袖 未仕立 仮絵羽 着物 正絹