『【未使用】 留袖 未仕立 仮絵羽 着物 正絹【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 16時 13分に出品され03月18日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
名古屋帯 塩瀬 作家物 落款 絞り 抽象柄 白地 NO-990
¥ 9230
袋帯 モダンな織模様 花柄 金銀糸 青漆色 フォーマル O-4210
¥ 12870
411y21〇川島織物 袋帯 菱繋ぎ 向かい鳳凰 桐 金糸〇美品 成人式 結婚式
¥ 16852
白季様専用 D178 振袖 総絞り 鶴 黒地 金彩 正絹 着物 袷 極美品
¥ 13000
正絹 シックな黒地花柄 付け帯・作り帯 美品
¥ 9360
未着用 西陣織 唐織 桜花 花菱 振袖帯 袋帯 着物 114a p
¥ 12450
振り袖 フルセット 別誂長襦袢付 金彩加工 刺繍 本加工 振袖 セット 149
¥ 16456
七宝花鳳凰柄 金糸刺繍 袋帯 正絹
¥ 10140
正絹 着物 金駒刺繡 トールサイズ“晴れ化粧に松竹梅や菊”訪問着 C-73
¥ 14100
【美品】六通柄袋帯 流水花紋様 ゴールド系 黒留袖 色留袖 訪問着礼装フォーマル
¥ 13300
三松 キモノッシモ 着物 小紋 正絹 黒 結婚式 パーティー 重ね襟付き
¥ 8580
振袖 仮絵羽 桂由美 刺繍 銀彩 紋意匠 薔薇 ストーン 正絹 未仕立て 八掛付
¥ 24816
夏きもの 浴衣 撫松庵 セオα
¥ 10750
RO4様 288.千總の振袖7点セット 正絹 フルセット 成人式
¥ 116256
411mk11☆手彫型本染 村上伸一郎 寄せ江戸小紋 しつけ 落款 作家物☆美品
¥ 7488
名古屋帯 梟 枝葉にとまるフクロウ 黒色 縮緬 O-4152
¥ 12870
［六通］袋帯 新品未使用品 長さ計測不可 O-086
¥ 12350
美品 紋意匠地 たたき染 お洒落な 附下げ・訪問着（正絹）未使用 HH1397
¥ 10764
落札価格8424円
318 入札履歴
終了
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