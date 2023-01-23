『送料設置無料 新生活 冷蔵庫 洗濯機 セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 04時 28分に出品され04月21日 04時 28分に終了予定です。即決価格は16,371円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格16371円
531 入札履歴
終了
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