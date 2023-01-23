『Callaway PARADYM SUPER HYBRID 21° 4H 4U【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 08分に出品され03月03日 19時 08分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャロウェイ パラダイム

スーパーハイブリッドの21°(4H)です。



今年の5月にキャロウェイのオンラインショップで購入し使用しておりました。

シャフトは純正ベンタスの5Sで、

グリップもオリジナルです。



ゴルフを始めたばかりで購入し、大変重宝していた1本です。使用に伴う傷はありますが、まだまだご使用いただけるかと思います。



ヘッドカバーが付属しております。



中古品であることをご理解いただけますようお願い致します。



ダンボールにプチプチ梱包で発送致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ