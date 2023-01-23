『アナイ トップス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 02時 10分に出品され04月06日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Spring & Summer Collection 2024】



アナイ



トップス



綿スムースプルオーバー



上身頃：

スーピマコットンという超長綿の糸を使用し綺麗な表面を出すために加工を施し、丁寧に編み上げています。

さらに、生地の段階でも加工を施すことで綺麗な光沢と張りを実現したジャージー素材です。



下身頃：

イタリアの老舗メーカー素材の、やや重めのウエイトがあり、ストレッチ性もあるポリエステルのタフタを使用。



ベアトップのチュニックを着用しているように見えるドッキングのトップスです。

パンツとのバランスが良く、1枚でもパンツの上に着用すると華やかなスタイルが完成されます。

胸下部分には切り替えとリボンを通していますが、ゴムを通しているので着脱は楽ちん。リボンはサイドから取り付けられているので、体系に合わせたバランスで着こなして頂く事が可能です。



【付属】なし

【裏地】一部あり

【透け感】なし

【開き・留め仕様】なし

【伸縮性】上身頃と袖部分にあり

【ケア方法】手洗い可能

【着用感・生地の厚さ】ジャージー部分は伸縮性があって快適に着用出来、タフタ部分は安心感のある中肉のタフタ素材です。



model:164cm 着用サイズ:38



一度短時間着用しました。



今の時期にぴったりのトップスです。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アナイ トップス