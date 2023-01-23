『【新品】anuans ツイストホルターネックニットトップス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 00時 03分に出品され03月24日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

ブランド：anuans アニュアンス

商品名：ツイストホルターネックニットトップス

カラー：ブラック

サイズ：FREE



□商品説明 ※サイトより

ツイストデザインのニットプルオーバー。

フロントに施したツイストデザインが女性らしい曲線を表現。

大胆な肌見せも、ホルターネックでヘルシーな印象に。

抜かりないバックスタイルもポイントです。

リブ編みの素材を使用しているため伸縮性があり、程良く身体にフィット。

シンプルながらもスタイリングをモードな印象にしてくれます。



■Point

・ノースリーブのニットトップス。

・太めのホルターネックで疲れにくく◎

・ご自宅でお手入れが可能。



■Styling

・サラッと1枚で着用いただき、夏気分を楽しんでいただくのがおすすめ◎

・デニムを合わせてカジュアルに、キレイめパンツと合わせてレディライクにも。

・シャツやジャケットのインナー代わりにもご着用いただけます。



【素材】

表地：レーヨン60% ポリエステル30% ナイロン10%



洗濯方法：手洗い



◎アニュアンス公式オンラインストアで8月購入しました。タグ付き新品未使用です。

とても人気で完売を繰り返していたニットトップスです◡̈⋆*



◎自宅保管・素人検品となります。

また折りたたんだ状態で発送させて頂きます。

ご理解の上、ご購入頂けますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品】anuans

ツイストホルターネックニットトップス