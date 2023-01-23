『S.H.Figuarts (真骨彫製法) 仮面ライダー 鎧武 バロン セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 00分に出品され04月23日 06時 00分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※１８時までの購入で即日発送※



セット内容



真骨彫 仮面ライダー鎧武オレンジアームズ×1

真骨彫 仮面ライダーバロンバナナアームズ×1



計２点セット。





新品未開封です。暗所にて保管しております。



神経質な方や初期傷などが気になる方はご遠慮ください。



即購入可。バラ売り不可。

値下げの予定なし。



ペット、酒、タバコなし。



フィギュアーツ

仮面ライダー 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用