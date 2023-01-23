『COLEMAN コールマン 迷彩 ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 14分に出品され04月03日 07時 14分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。



COLEMAN

コールマン の迷彩ショルダーバッグです。

迷彩の中にランタンや星の模様が隠れててオシャレです。

内側もきれいな紫にラッパや日の出クローバーなどポップなイラストが遊び心満載です！



実際に使ったのは1、2度で汚れなどもなく、

まだまだ使っていただけます。

お子様柄大人までお使いになれます。



サイズ(約)

縦22 x 横31 x マチ12

ショルダー幅4cm

持手の長さ: 可調整



収納ポケット2



特徴: リュックの軽さと耐久性





アウトドア



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コールマン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COLEMAN



コールマン





迷彩

ショルダーバッグ