『ルイヴィトン ダミエ ユゼス トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 57分に出品され03月03日 11時 57分に終了予定です。即決価格は43,500円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンショップで購入しましたが長年、自宅保管していました。

ルイヴィトンの箱に入れて発送しますが購入時の箱ではありません。

小傷や多少の汚れはあるかもしれません。

W35.5✖️H30✖️11

カラー···ブラウン



ルイヴィトン/柄···ダミエ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ダミエ ユゼス トートバッグ