『美品G-SHOCK GST-B100【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 28分に出品され04月06日 05時 28分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ G-SHOCK

GST-B100



1〜2回使用



傷などなく美品です。



電池が切れております。



箱、保証書など付属品はありません。



中古品のため、ご理解いただける方のみ購入してください。



返品不可でお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品G-SHOCK

GST-B100