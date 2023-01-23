『《ほぼ未使用》 リュミエリーナ レプロナイザー 2Dplus 2D plus【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 03時 58分に出品され03月04日 03時 58分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コメントなしで即購入OKです



メルカリ最安値です！



コメントなどがあっても早い人優先しますので、

売れてしまった場合は申し訳ありません(>_<)



《ほぼ未使用》 リュミエリーナ レプロナイザー 2Dplus 2D plus ドライヤー



定価:41.800円



使用感が少なく、ほとんど使用していない商品です。

目立った傷、汚れなどなく綺麗な状態です！



写真に写っているものが全てになります！



気になるところはできる限り写真に写していますので、

状態、付属品などは写真にてご確認をお願いします。



ほとんど使用しておりませんので、綺麗な状態ですが、若干小傷がありますがご了承ください(>_<)



✨安心の動作保証✨

・専門技術者による動作確認済み。

・各機能など全て問題ありません。



✨ 匿名配送 ✨

・匿名発送のらくらくメルカリ便にて発送致します。

・匿名配送ですので、ご購入者様の

ご住所、お名前などは分かりませんので、

ご安心ください！



写真に写っているもの以外はございませんので予めご了承ください。





髪に長時間風を当てても、乾燥せず、パサ付かず、しっとりと毛先が重く落ち着いた仕上りも導くドライヤー。

髪質をプログラスするセラミックを内蔵。

風をあてるだけで艶がでて、カラー髪が美しく発色するだけでなく、

色褪せたカラーの色彩を蘇らせてくれるような仕上りに。

独自技術のバイオプログラミングテクノロジーにより、

これまでの常識では考えられなかった髪のダメージからの解放され、使うほどに手触りが良くなります。

また髪のコシが衰えたり、痛んだ髪も髪質をしっかりプログレスしながらヘアデザインできます。



#リュミエリーナ #ヘアビューロン #2D plus #3D plus #ヘアアイロン







#2410329 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バイオプログラミング