『◇ Hamilton KHAKI E.T.O 時計 メンズ 航空時計スタイル ◇【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 12時 27分に出品され05月07日 12時 27分に終了予定です。即決価格は18,250円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高精度な航空時計】

このHamiltonの時計は、航空機のパイロット向けに設計された高精度なモデルです。クロノグラフ機能を搭載し、正確な時間計測が可能です。



【耐久性とスタイル】

ステンレススチールとラバーの組み合わせにより、耐久性が高く、日常使いにも適しています。黒い文字盤とシンプルなデザインが、どんなスタイルにもマッチします。



【実用的な機能】

100m防水性能を備えており、アウトドア活動や水辺での使用にも安心です。日付表示機能もあり、実用性が高いです。



- ブランド: Hamilton

- モデル: カーキ アビエーション ETO

- 型番: H77612333

- 色: 黒

- 素材: ステンレススチールとラバー

- 特徴: アナログ表示、日付表示、クロノグラフ機能

- ケースサイズ: 約42mm

- バンドタイプ: ラバーバンド

- 防水性能: 100m防水

- モデル: 航空時計スタイル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハミルトン

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